Основной корпус "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге начнут строить через 2 года

Комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике, культуре, образованию и спорту Общественной палаты Екатеринбурга рассмотрела вопрос о ходе работ по созданию культурно-просветительного центра "Эрмитаж — Урал", сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Сегодня муниципалитет уже приступил к работам на двух объектах — Вайнера, 11 (культурно-просветительский центр) и Вайнера, 16 (фондохранилище). На площадке будущего фондохранилища рабочие уже на 80% демонтировали двухэтажное здание.

Строительство объекта на Вайнера, 11, по предварительной оценке, начнется через два года. В рамках реализации проекта, с южной стороны музея строители возведут пристрой, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства.

В рамках реализации проекта, с южной стороны музея строители возведут пристрой, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства.

Проектировщики также предусмотрели доступ посетителей в уникальное помещение - мансарду здания, в которой будет размещен мемориальный зал культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Урал".

Напомним, в годы войны коллекция мировых шедевров хранилась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Свердловск стал единственным городом, в котором в годы войны хранилась уникальная коллекция Эрмитажа. В Ленинград экспонаты вернулись только после окончания войны, в октябре 1945 года. В 1947 году в благодарность сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.