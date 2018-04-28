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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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Основной корпус "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге начнут строить через 2 года
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Владимир Мединский, Эрмитаж-Урал, Вайнера, встреча (2017) | Фото: ДИП

Комиссия по патриотическому воспитанию, молодежной политике, культуре, образованию и спорту Общественной палаты Екатеринбурга рассмотрела вопрос о ходе работ по созданию культурно-просветительного центра "Эрмитаж — Урал", сообщили Накануне.RU в мэрии города.

Сегодня муниципалитет уже приступил к работам на двух объектах — Вайнера, 11 (культурно-просветительский центр) и Вайнера, 16 (фондохранилище). На площадке будущего фондохранилища рабочие уже на 80% демонтировали двухэтажное здание.

Строительство объекта на Вайнера, 11, по предварительной оценке, начнется через два года. В рамках реализации проекта, с южной стороны музея строители возведут пристрой, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства.

В рамках реализации проекта, с южной стороны музея строители возведут пристрой, оборудуют новую входную группу, а специалисты музея организуют дополнительные выставочные пространства.

Проектировщики также предусмотрели доступ посетителей в уникальное помещение - мансарду здания, в которой будет размещен мемориальный зал культурно-просветительного центра "Эрмитаж-Урал".

Напомним, в годы войны коллекция мировых шедевров хранилась в Екатеринбургском музее изобразительных искусств. Свердловск стал единственным городом, в котором в годы войны хранилась уникальная коллекция Эрмитажа. В Ленинград экспонаты вернулись только после окончания войны, в октябре 1945 года. В 1947 году в благодарность сохранение коллекции Свердловску были подарены более 200 спасенных предметов.

Эрмитаж-Урал, Вайнера(2017)|Фото: ДИП

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28.04.2018 15:35 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
17:35 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.01.2018 09:40 Мск
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Ранее 17.11.2017 11:56 Мск
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Ранее 17.10.2017 15:51 Мск
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Основной корпус "Эрмитаж-Урал" в Екатеринбурге начнут строить через 2 года
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