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Пермское УФАС выявило нарушения в работе региональной службы по тарифам
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ФАС России, УФАС, антимонопольная служба (2016) | Фото: УФАС

В Пермское УФАС с жалобами на региональную службу по тарифам обратились подрядные организации, которых отказались включать в реестр квалифицированных подрядных организаций, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного ведомства.
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Включение в реестр дает организациям право участвовать в электронных аукционах на выполнение работ по капремонту общего имущества в многоквартирных домах, которые организует Фонд капитального ремонта Пермского края.

По результатам рассмотрения жалобы "УралАнтикорСтрой" были установлены нарушения в действиях Комиссии РСТ. Она незаконно приняла решение о несоответствии заявки претендента требованиям постановления о привлечении подрядных организаций. УФАС выдало ведомству предписание о пересмотре заявки претендента.

Не дожидаясь решения антимонопольного органа служба по тарифам Пермского края пересмотрела принятые решения и включила в реестр подрядные организации "Нью граунд", "Лифт трейд" и "Уралэлектрострой".

"Только включенные в реестр организации имеют в дальнейшем право участвовать в конкурентных процедурах на право заключения договоров с Фондом капитального ремонта Пермского края. Это по сути первый этап допуска к торгам. По этой причине незаконный отказ хозсубъектам во включении в указанный реестр является административным нарушением, которая влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 до 40 тыс. руб.; на юридических лиц - от 30 до 50 тыс. руб.", - прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Пермского УФАС России Николай Хаснуллин.

Жалобы еще двух подрядных организаций "Спарта" и "Гормостреконструкция" Пермское УФАС признало необоснованными.

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28.04.2018 15:45 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
17:45 Екб


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Пермское УФАС выявило нарушения в работе региональной службы по тарифам
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