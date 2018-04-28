Китай и Индия переходят от конфронтации к диалогу? Лидеры двух стран провели неофициальные переговоры

В китайском городе Ухань состоялась неофициальная встреча председателя КНР Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

Как сообщают китайские СМИ Си Цзиньпин отметил, что за последние три года он трижды обменивался визитами с индийским лидером и неоднократно встречался с ним в ходе многосторонних мероприятий. Он подчеркнул, что в настоящее время международная обстановка находится в критическом состоянии перемен. Обеим странам с населением более, чем в миллиард человек необходима тенденция мирного развития.

Хорошие отношения между Китаем и Индией являются важным фактором поддержания мировой стабильности.

Нарендра Моди со своей стороны, выразил Си Цзиньпину благодарность за приглашение в Ухань и отметил, что Дели готов объединиться с Пекином для решения общих интересов развивающихся стран.

Напомним, между Китаем и Индией до сих пор сохраняются территориальные споры, а столкновения между пограничниками двух стран летом прошлого года заставили говорить о том, что их отношения стали худшими за тридцать лет.

Пока нет информации о том, что Си и Моди обсуждали вопросы о границе, однако сам факт их неофициальных переговоров можно считать сигналом к тому, что стороны готовы решать все имеющиеся споры в мирном ключе.