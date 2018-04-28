В Екатеринбурге введен особый противопожарный режим

Сегодня, 28 апреля, на территории Екатеринбурга введен особый противопожарный режим. Для жителей города действуют определенные ограничения: запрещается посещать леса и торфяные массивы, а также в лесах и на дачах нельзя разжигать огонь в сухую, жаркую и ветреную погоду, сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии города.

Такие ограничения связаны с обеспечением пожарной безопасности.

Администрациям районов Екатеринбурга поручено следить за изменением ситуации: привлечь специалистов, которые будут ловить нарушителей.

Ранее, сотрудники МЧС распространили памятку для горожан, содержащую правила безопасности в пожароопасный период. Необходимо, чтобы в садах и поселках, расположенных вблизи лесов, была произведена опашка. Все населенные пункты региона должны быть обеспечены системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью, подъездными путями и источниками водоснабжения.

Также в МЧС напоминают, что следует с осторожностью использовать электроприборы, а для розжига печей не использовать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости.

Отметим, что на территории Свердловской области объявлено штормовое предупреждение, юго-восточный циклон ожидается уже 29 апреля.

Напомним, что синоптики в середине апреля объявили о начале пожароопасного периода в Екатеринбурге.