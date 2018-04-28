В ГД внесен законопроект, приравнивающий зарплату депутатов и сенаторов к средней по РФ

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов и депутат от этой фракции Олег Нилов внесли в Госдуму законопроект, в котором предлагается приравнять заработную плату сенаторов и депутатов к средней по стране - 35 тысяч рублей. Соответствующий документ появился в базе данных нижней палаты парламента.

В законопроекте отмечается, что сейчас зарплата сенаторов и депутатов такая же, как у федеральных министров, а в 2016 году она в несколько раз превышала размер средних выплат по стране.

Кроме того, предлагается отменить все льготы для законодателей - по медицинскому, санаторно-курортному, бытовому и пенсионному обеспечению. Это, по мнению авторов инициативы, позволит существенно сократить расходы на содержание парламентского корпуса.

Отмечается, что правительство законопроект не поддержало. Там сослались на позицию Конституционного суда, согласно которой депутату не рекомендуется заниматься другой деятельностью, приносящей доход. В кабмине объясняют, что повышенные зарплаты парламентариев обусловлены "природой их деятельности", передает РИА Новости.

Поэтому, отмечает правительство, повышенные зарплаты парламентариев обусловлены природой их деятельности. Так, кабмин подчеркивает, что депутаты и сенаторы обязаны "полноценно и эффективно участвовать в парламентской деятельности, прежде всего в законотворческом процессе, сложность и интенсивность которого в современных условиях существенно возросли, а также уделять значительное внимание работе с избирателями".

Ранее Накануне.RU сообщало, что тюменские депутаты поругались из-за своей зарплаты.