В Тюменской области - штормовое предупреждение: ветер усилится до 22 м/с

На юге Тюменской области объявлено штормовое предупреждение. При этом в Югре и на Ямале никаких аномалий не планируется, передает корреспондент Накануне.RU.

"29 апреля на юге Тюменской области ожидается усиление ветра, порывы до 17-22 м/с", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе тюменского областного управления МЧС.

В пресс-службе югорских спасателей сообщили, что 29 апреля в округе ветер усилится ветер до 19 м/с, при этом штормовое предупреждение объявляется при ветре в 20 м/с.

"Есть информация, что непогода идет мимо: через Омскую область – на Таймыр", - рассказал Накануне.RU глава пресс-службы окружного управления МЧС Вадим Симоненко.

На Ямале никаких аномалий пока не ожидается.