Два офицера Минобороны РФ, получившие взятку от экс-директора "Курганмашзавода", приговорены к штрафам

Уральский окружной военный суд приговорил двух представителей Минобороны РФ Евгения Сутормина и Михаила Шамбатуева к штрафам за взятку от бывшего исполнительного директора "Курганмашзавода" Александра Клюжева. Сутормину назначен штраф в 600 тыс. рублей, Шамбатуеву — 500 тыс. рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области.

Как уже сообщало Накануне.RU, в январе 2016 года Сутормин и Шамбатуев получили от Клюжева взятку в сумме 110 тыс. рублей за изготовление и подписание документов, согласно которым 3949 военное представительство Минобороны якобы проверило и одобрило качество изготовления партии "БМП-3" в рамках исполнения госконтракта. На самом же деле "бмпэшки", которые уже якобы стояли на отгрузке, собрали на заводе только через два месяца - поддельный отчет перед Минобороны нужен был, чтобы исключить претензии и, соответственно, штрафные санкции за нарушение сроков контракта.

Суд приговорил и к штрафам. Кроме того, у подсудимых конфискована сумма взятки.

В настоящее время на основе материалов УФСБ России по Курганской области Военным следственным отделом Следственного комитета РФ возбуждено уголовное дело в отношении еще одного сотрудника Министерства обороны РФ при Курганском машиностроительном заводе. Инженеру военного представительства предъявлены обвинения в мошенничестве.