В Киеве взорвался автомобиль, погиб человек

Вечером 27 апреля в Дарницком районе Киева во время движения взорвался автомобиль Chevrolet Lacetti. В результате инцидента скончался пассажир, а водитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу в очень тяжелом состоянии.

Следствие рассматривает две основные версии: несчастный случай в результате неосторожного обращения с боеприпасами и умышленный бросок гранаты в салон автомобиля.

Вначале предполагали, что гранату бросили из проезжавшего рядом автомобиля. Но пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блищик заявила, что граната была в салоне изначально. Свидетели это подтверждают, т.к. окна в Chevrolet были закрыты.

В июне прошлого года в центре Киева при взрыве автомобиля погиб начальник спецназа Главного управления разведки минобороны Украины Максим Шаповалов.