В Екатеринбурге один из символов Победы - памятник "Родина-мать" - превратили в рекламу

В преддверии великого праздника - Дня Победы - на улицах Екатеринбурга появилась реклама, в которой использован один из символов Победы - памятник "Родина-мать". Фотографию в редакцию Накануне.RU прислал неравнодушный очевидец.

"Меня терзают смутные сомнения: можно ли использовать образ "Родины-матери" для рекламных целей", - рассказал он.

Накануне.RU обратилось в Свердловское УФАС России с просьбой прокомментировать ситуацию. В антимонопольном ведомстве посоветовали направить им заявление с фото и указанием места, где находится данная реклама, чтобы они могли начать проверку по данному факту.