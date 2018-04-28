Школы и детские сады Ханты-Мансийска закрываются до 6 мая

в этот день
28.04.18
15:35
В Екб.17:35
Олигарха Козицына, снесшего телебашню, требуют лишить звания Почетного гражданина
Суд вынес приговор по новому делу уральского экс-прокурора Карпова
Производитель артиллерийских систем в Перми сокращает 800 человек
Главное
За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
28.04.2018
Мнения из Сети ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 390

Школы и детские сады Ханты-Мансийска закрываются до 6 мая
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2017) | Фото: администрация сургута

С 29 апреля по 6 мая ученики школ Ханты-Мансийска будут заниматься дома, в этот период не будут работать и детские сады. Образовательные учреждения закрыты из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей городской администрации.

Большинство заболевших - дети первого года жизни, малыши 2-6 лет, школьники, отметила заместитель начальника отдела по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по-Югре Анастасия Трофимик.

"Разобщение детских коллективов должно дать положительный эффект и приостановить распротранение заболеваемости",- сказала она.

Как сообщало Накануне.RU, школы столицы Югры уже закрывали на карантин в феврале.

Другие новости по темам: ОРВИ, эпидемия, школы Ханты-Мансийска
28.04.2018 14:14 Мск | Ханты-Мансийск | информационная служба Накануне.RU
16:14 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.04.2018 15:39 Мск
В Югре из-за гриппа и ОРВИ от работы временно отстранены 387 человек

Ранее 27.02.2018 11:36 Мск
В Нижневартовске закрываются школы из-за эпидемии гриппа и ОРВИ








Добавить комментарий:

Школы и детские сады Ханты-Мансийска закрываются до 6 мая
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+