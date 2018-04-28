Школы и детские сады Ханты-Мансийска закрываются до 6 мая

С 29 апреля по 6 мая ученики школ Ханты-Мансийска будут заниматься дома, в этот период не будут работать и детские сады. Образовательные учреждения закрыты из-за эпидемии ОРВИ и гриппа, сообщили Накануне.RU в управлении общественных связей городской администрации.

Большинство заболевших - дети первого года жизни, малыши 2-6 лет, школьники, отметила заместитель начальника отдела по городу Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району Управления Роспотребнадзора по-Югре Анастасия Трофимик.

"Разобщение детских коллективов должно дать положительный эффект и приостановить распротранение заболеваемости",- сказала она.

Как сообщало Накануне.RU, школы столицы Югры уже закрывали на карантин в феврале.