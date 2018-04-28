Скончалась 15-летняя вице-чемпионка России по сноуборду

Российская профессиональная сноубордистка Дарья Г. скончалась в возрасте 15 лет. На данный момент неизвестно, что стало причиной смерти юной спортсменки.

Дарья 25 апреля решила навестить свою подругу, которая живет в Люберцах. В гостях девочке стало плохо и она потеряла сознание. По словам отца спортсменки Михаила, приехавшая на место происшествия скорая помощь была вынуждена констатировать смерть Дарьи, сообщает RT.

Он рассказал, что за пять дней до смерти Дарья проходила медобследование, которое не выявило нарушений в организме. Причина смерти юной спортсменки станет известна через месяц, когда будут получены результаты экспертизы.

По данным Life.ru, в сезоне 2016/17 Дарья заняла второе место на первенстве России, а за 10 дней до смерти девушка выступала на финале Кубка России в Челябинской области и заняла второе место в слоупстайле и третье - в биг-эйре.