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Суд отложил рассмотрение иска о запрете эксплуатации ТРЦ "Алатырь" в Екатеринбурге
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ТРЦ Алатырь, суд (2018) | Фото: Накануне.RU

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга сегодня рассматривал иск прокурора о запрете эксплуатации ТРЦ "Алатырь" до устранения нарушений требований пожарной безопасности, передает корреспондент Накануне.RU из зала суда.

В суд не явился представитель батутного парка "Разгон". Дело рассматривали без него. Первым выступил представитель прокуратуры. По его данным, в результате проверки было найдено много нарушений. Последняя проверка была 17 апреля, где выявлено 15 нарушений, а вот на 9 апреля их было более 30. У прокуратуры были вопросы к магазинам "Медиамаркт", "Хотелки-Шумелки" и гипермаркету "Карусель". Также было отмечено, что на месте "Разгона" по плану должен был быть боулинг и кафе.

Ответчик не согласен с данным постановлением. На сегодняшний момент, по его словам, все нарушения устранены, но есть нарушения в планировке, которые никак не смогут навредить людям. Фактически сейчас представители "Алатыря" только документально решают вопросы. Перепланировка на данный момент не соответствует плану 2009 года. Через 25 дней будет представлены документы от БТИ, которые подтвердят, что планировка безопасна.

ТРЦ Алатырь, суд(2018)|Фото: Накануне.RU

В исковом документе было 28 пунктов. Ответчик говорит, что 27 устранено, остался один по оформлению документов. Было отмечено, что нарушения - просроченные огнетушители, эвакуационные выходы были загружены, следует поправить доводчики на дверях.

В итоге суд отложил заседание до 28 мая.

Напомним, что во время проверки екатеринбургских ТЦ практически во всех 56 объектах были выявлены нарушения. Касаются они работоспособности и эксплуатации систем пожарной защиты, эксплуатации пожарных выходов, особое внимание уделяется персоналу. ТРЦ "Алатырь" попал в этот список.

Добавим, проверки торговых центров начались после трагедии в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове: во время пожара там погибли 60 человек.

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28.04.2018 14:54 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
16:54 Екб


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Суд отложил рассмотрение иска о запрете эксплуатации ТРЦ "Алатырь" в Екатеринбурге
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