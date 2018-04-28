Ушло в суд дело об обрушении кровли спорткомплекса в пермском поселке

Готово к суду дело двух руководителей проектной и строительной организаций, которым вменяют обрушение крыши спорткомплекса в поселке Ферма, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, в апреле-декабре 2015 г. руководители без разрешения спроектировали и построили двухэтажный спорткомплекс в поселке Ферма площадью 530 "квадратов". Он стоил администрации Двуреченского сельского поселения 17 млн 884 тыс. руб. В апреле-декабре 2016 г. в здании проходили различные мероприятия. Вечером 24 декабря 2016 г. из-за нарушений при строительстве рухнула кровля здания.

Согласно выводам экспертиз, строительные конструкции здания как в проектной документации, так и по факту не обладали прочностью и устойчивостью. Дело ушло в суд.