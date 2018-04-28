Путин поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра

Президент РФ Владимир Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей России, художественным руководителем московского театра Et Cetera Александром Калягиным, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В ходе встречи глава государства поддержал идею объявить 2019 год в России Годом театра.

"Мне бы очень хотелось, мы всё время лоббируем, чтобы 2019 год стал Годом театра.

Понимаю: такие сложности, сякие. Но это для театра, для театральной общественности, для культуры в целом, для нашей страны, для зрителей. Потому что театр – это зрители, многомиллионная аудитория. И очень важно, что в театр ходят зрители. Помимо тех проблем, которые мы бы решили в театральный год, в Год театра, мы наметили бы какой-то путь и составили стратегический план до 2030 года", - сказал Калягин на встрече с Путиным.

Глава СТД представил президенту документ с основными подходами к формированию Года театра и пообещал подготовить способы решения накопившихся в театральной сфере проблем.

"Я понимаю, что жизнь не закончится в 2019 году, в театры будут ходить. Но новая редакция Закона о культуре и изменения в Налоговом, Бюджетном, Гражданском кодексе… Большое количество театров, Вы знаете, нуждаются в капитальном ремонте. Много чего. И по образованию могли бы решить, и поднять зарплаты, и техническую базу театров улучшить, потому что по России это действительно громадное подспорье для зрителей, для людей", - заявил Калягин.

"Знаю, что Вы эту идею вынашиваете давно. Мы с Вами говорили на этот счёт. Давайте так и сделаем. 2019 год объявим в России Годом театра", - поддержал идею Путин.