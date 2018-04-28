На Средний Урал надвигается шторм

Синоптики предупреждают свердловчан о надвигающемся на Средний Урал циклоне. 29 апреля в отдельных районах Свердловской области ожидаются сильные дожди, и усиление ветра до 25 м/сек.

Комплекс опасных метеоявлений может спровоцировать возникновение аварийных ситуаций и происшествий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по региону.

Сотрудники МЧС призывают горожан быть бдительными в период непогоды. Обильные осадки вызовут повышение уровней рек, что может вызвать подтопление прибрежной зоны. Также в ведомстве отметили, что местным властям необходимо организовать наблюдение за гидрологической обстановкой и своевременно информировать оперативные службы МЧС об угрозе возможных подтоплений.

МЧС России рекомендует жителям региона обходить шаткие строения, ограничить работы на улице, а также избегать рекламных конструкций и деревьев, которые могут рухнуть.

Штормовое предупреждение о неблагоприятных явлениях погоды направлено в органы местного самоуправления и в другие заинтересованные министерства и ведомства.