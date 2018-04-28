Российско-китайский товароборот в этом году может превысить 100 миллиардов долларов

Товароборот между КНР и РФ достигнет в этом году отметки в 100 млрд долларов. "Жэньминь жибао" со ссылкой на министерство коммерции КНР сообщает, что в этом году удастся достигнуть или даже перевыполнить этот показатель. Замглавы департамента Евразии этого ведомства Лю Сюэсун напомнил, что по итогам первого квартала удалось добиться роста двусторонней торговли на 30%.

В 2017 г. товарооборот вырос на 20,8% по сравнению с 2016 г. и достиг 84 млрд. Кроме того, в прошлом году наблюдался стремительный (на 72%, до 2,22 млрд долларов) рост китайских инвестиций в Россию.

На протяжении восьми лет КНР остаётся крупнейшим внешнеторговым партнёром Российской Федерации.

В мае этого года также планируется подписание соглашения о свободной торговле между КНР и ЕАЭС.