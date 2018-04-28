Южноуральца приговорили к 16 годам колонии и штрафу в полмиллиона за сбыт героина

Житель Миасса приговорен к 16 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 тысяч рублей за сбыт героина в особо крупном размере, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного суда.

В январе прошлого года в Миассе мужчина приобрел более килограмма синтетического героина и спустя несколько месяцев нашел покупателя. 6 апреля он встретился с клиентом у реки Миасс

Днем 6 апреля мужчина встретился с клиентом вблизи реки Миасс, где продал ему более 38 граммов "синтетики". В этот же день оба были задержаны оперативными сотрудниками УФСБ. Оставшиеся наркотики он хранил на соседнем от его дома участке.

В суде мужчина полностью признал свою вину в продаже синтетического героина клиенту. При этом утверждал, что оставшиеся наркотики он хранил не с целью сбыта, а для личного употребления.