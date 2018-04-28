Медведев пригласил Обаму в Россию - посмотреть на "порванную в клочья" экономику

Премьер-министр России Дмитрий Медведев предложил бывшему президенту США Бараку Обаме приехать в Россию и посмотреть на экономику, "порванную в клочья". Об этом глава правительства заявил в эфире телеканала "Россия 1".

Премьер вспомнил заявление Обамы в 2015 году о том, что после введения антироссийских санкций экономика страны оказалась "порванной в клочья", а Россия - в изоляции.

"Он как-то к нам не особенно ездит, он вообще обещал нам, что наша экономика будет порвана в клочья. Пусть приезжает, посмотрит на эти клочья", - сказал Медведев. По его мнению, страна прошла стресс-тест после введения Западом ограничительных мер и выработала инструменты ответного воздействия на них.