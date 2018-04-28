Замгубернатора Ямала взял на личный контроль уборку снега в муниципалитетах

На Ямале в связи с повышением температуры воздуха усилен надзор за работой по очистке крыш и дворов многоквартирных жилых домов и социально-культурных объектов от снега и его утилизации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.

По поручению главы региона Дмитрия Кобылкина, под личный контроль эту работу в муниципальных образованиях взял первый заместитель губернатора Алексей Ситников. Для сообщений о нарушениях по очистке крыш и дворов от снега, власти рекомендуют сообщать на телефон горячей линии 8 (34922) 24 444. Необходимо указать населенный пункт и точный адрес, где допущено нарушение.

Напомним, от схода снега с крыш в округе уже пострадали несколько детей: 19 марта в городе Тарко-Сале школьники играли во дворе жилого дома и на 11-летнюю девочку обрушилась снежная глыба. Школьница погибла на месте. 21 марта в селе Мужи Шурышкарского района "скорая помощь" доставила в районную больницу двух подростков, 2007 г. рождения с ссадинами и сотрясением головного мозга. Выяснилось, что на детей обрушился пласт снега с крыши здания музыкальной школы, в тот момент, когда они вышли на крыльцо школы.

Также ведется подготовка к весеннему половодью. В Красноселькупском районе в 2018 году снежный покров выше прошлогоднего на 27 см. Администрация района принимает меры для эффективного сброса талых вод с территорий сел. При повышении температуры водопропускные трубы и каналы будут пропарены, это ускорит прохождение паводка. Также в период половодья на особом контроле окажется уровень воды в реке Таз. В Шурышкарском районе в случае уровня воды от 720 см в зону подтопления попадает прибрежная жилая зона села Овгорт по реке Сыня. Администрация обеспечит привлечение вертолета "МИ-8" для поисково-спасательных работ в природной среде на территории муниципального района. Определен состав сил и средств районного звена, привлекаемых для участия спасательных и аварийно-восстановительных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, эта команда насчитывает 28 человек. Для аварийно-спасательных работ в районе заключено соглашение с ГКУ "Ямалспас". В Надымском районе подтоплению подвержен участок "Старый Надым – Надым, км 985" автомобильной дороги "Сургут – Салехард". На участке муниципальным образованием запланировано устройство насыпного оградительного вала для снижения рисков подтопления. В некоторых муниципалитетах началась работа по очистке ото льда и снега устьев дренажей, люков и водопропускных труб.