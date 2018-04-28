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Тереза Мэй - "такса Трампа" Тереза Мэй как премьер своей страны была изначально бесхозной. Ее партия была против выхода страны из ЕС – и референдум проиграла. Но, его проиграв, партия тори оставалась в большинстве в парламенте – и назначила ее премьером. Мэй попыталась укрепиться, провела новые выборы – и проиграла. Мэй, становясь ничем, зависала между началами, которые были чем-то. И ей нужно было свое зависание и свое промежуточное положение превратить во что-то. Ей нужно было доказать Трампу, что она может быть ему полезна.
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Замгубернатора Ямала взял на личный контроль уборку снега в муниципалитетах
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снег, сугроб, рука, глыба, снегопад, (2015) | Фото:http://nika-media.ru/

На Ямале в связи с повышением температуры воздуха усилен надзор за работой по очистке крыш и дворов многоквартирных жилых домов и социально-культурных объектов от снега и его утилизации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного правительства.
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По поручению главы региона Дмитрия Кобылкина, под личный контроль эту работу в муниципальных образованиях взял первый заместитель губернатора Алексей Ситников. Для сообщений о нарушениях по очистке крыш и дворов от снега, власти рекомендуют сообщать на телефон горячей линии 8 (34922) 24 444. Необходимо указать населенный пункт и точный адрес, где допущено нарушение.

Напомним, от схода снега с крыш в округе уже пострадали несколько детей: 19 марта в городе Тарко-Сале школьники играли во дворе жилого дома и на 11-летнюю девочку обрушилась снежная глыба. Школьница погибла на месте. 21 марта в селе Мужи Шурышкарского района "скорая помощь" доставила в районную больницу двух подростков, 2007 г. рождения с ссадинами и сотрясением головного мозга. Выяснилось, что на детей обрушился пласт снега с крыши здания музыкальной школы, в тот момент, когда они вышли на крыльцо школы.

Также ведется подготовка к весеннему половодью. В Красноселькупском районе в 2018 году снежный покров выше прошлогоднего на 27 см. Администрация района принимает меры для эффективного сброса талых вод с территорий сел. При повышении температуры водопропускные трубы и каналы будут пропарены, это ускорит прохождение паводка. Также в период половодья на особом контроле окажется уровень воды в реке Таз. В Шурышкарском районе в случае уровня воды от 720 см в зону подтопления попадает прибрежная жилая зона села Овгорт по реке Сыня. Администрация обеспечит привлечение вертолета "МИ-8" для поисково-спасательных работ в природной среде на территории муниципального района. Определен состав сил и средств районного звена, привлекаемых для участия спасательных и аварийно-восстановительных мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, эта команда насчитывает 28 человек. Для аварийно-спасательных работ в районе заключено соглашение с ГКУ "Ямалспас". В Надымском районе подтоплению подвержен участок "Старый Надым – Надым, км 985" автомобильной дороги "Сургут – Салехард". На участке муниципальным образованием запланировано устройство насыпного оградительного вала для снижения рисков подтопления. В некоторых муниципалитетах началась работа по очистке ото льда и снега устьев дренажей, люков и водопропускных труб.

Другие новости по темам: снег, уборка снега, сход снега с крыши, паводок
28.04.2018 13:55 Мск | Салехард | Ксения Теплякова
15:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 22.03.2018 08:49 Мск
На Ямале два подростка пострадали от падения пласта снега с крыши музыкальной школы

Ранее 20.03.2018 04:01 Мск
На Ямале снежная глыба убила школьницу








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Замгубернатора Ямала взял на личный контроль уборку снега в муниципалитетах
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