Путин проведет 3 мая заседание набсовета оргкомитета "Россия-2018"

Президент РФ Владимир Путин 3 мая проведет заседание наблюдательного совета оргкомитета "Россия-2018". Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"3 мая обширная рабочая программа у президента, он будет заниматься вопросами подготовки чемпионата мира по футболу… Состоится заседание набсовета соответствующего оргкомитета "Россия-2018", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, не исключено, что Путин в праздничные выходные ряд международных телефонных разговоров.