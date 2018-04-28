"Уральские авиалинии" заплатят штраф за нарушение прав пассажиров при провозе багажа

Авиакомпания "Уральские авиалинии" заплатит штраф в размере 25 тыс. рублей за нарушение прав потребителей при провозе багажа. Такое постановление вынес Центральный Екатеринбургский отдел управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

В 2017 году многие граждане жаловались на авиакомпанию за нарушение правил перевозки багажа. В результате чего компанию проверила Свердловская транспортная прокуратура и выяснила, что пассажирам, вылетающим семьями на отдых, было отказано в суммировании норм бесплатного провоза багажа. Такие нарушения зафиксированы 7 и 19 августа, а 3 сентября нарушались права потребителей при регистрации пассажиров на рейсы по маршрутам "Москва - Анапа", "Москва - Симферополь", "Санкт-Петербург - Екатеринбург", - сообщили Накануне.RU в пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Представители компании "Уральские Авиалинии" пытались обжаловать постановление Роспотребнадзора в Арбитражном суде Свердловской области. Однако суд отказал авиакомпании в удовлетворении заявленных требований.