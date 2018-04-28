В Прикамье объявлено штормовое предупреждение

В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, по данным гидрометцентра, 29 апреля ожидается сильный ветер с порывами от 20 до 25 м/с.

Спасатели рекомендуют пермякам при выходе из дома закрывать окна, выключать электроприборы.

"На улице избегайте нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами, незакрепленными конструкциями. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям необходимо соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности отложите прогулки и поездки до стабилизации погодных условий", - сообщили в региональном МЧС.