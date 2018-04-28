В столице Югры представили уникальный сборник об истории округа

В Ханты-Мансийске состоялась презентация уникального сборника об истории Югры – "Югра многовековая".

"Газета "Новости Югры" на протяжении года, с момента объявления губернатором Натальей Комаровой проекта "Многовековая Югра", начала цикл публикаций об истории нашего региона. Сборник публикаций "Многовековая Югра" - это не рядовые публикации, а исследовательский проект, направленный на изучение истории родного края, открытие неизвестных страниц истории. В сборнике авторы опираются на документальные книги, и научное сообщество Москвы, Екатеринбурга и, конечно же, Югру", - рассказали Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

Проект "Югра многовековая" был одобрен на проектном комитете при правительстве автономного округа 23 января.

"Цель проекта - сформировать у жителей нашего региона некую региональную, югорскую идентичность. Авторы проекта поставили перед собой задачу привлечь к занятиям историей широкий круг югорчан. И это уже удалось. К работе над проектом присоединились ученые из других городов России: Новосибирска, Москвы, Российской Академии наук. Плодом этой деятельности должен стать многотомный труд "Многовековая Югра", школьный учебник (дата его выпуска сейчас уточняется), и такие издания, как этот сборник публикаций газеты "Новости Югры", - отметил первый заместитель директора департамента общественных и внешних связей Константин Репин.

В сборник вошли уникальные материалы, над созданием которых журналисты работали в музеях, архивах, с учеными-экспертами и первоисточниками.

"Например, наш московский корреспондент Ольга Буксина ходила изучать Повесть Временных лет, которая хранится с такими же предосторожностями, как золотой запас страны - в специальной комнате-сейфе", - добавил главный редактор окружной газеты "Новости Югры" Владимир Меркушев.

Книги будут переданы в библиотеки и школы региона.

В планах составителей сборника – создание "Очерков об истории Югры", куда войдут рассказы жителей округа.