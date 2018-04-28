В Югре инспектор ГИБДД потерял доверие руководства: год брал взятки

Прокуратура Когалыма инициировала увольнение инспектора ГИБДД за систематическое взяточничество, передает корреспондент Накануне.RU.

По версии следствия, весь 2017 г. сотрудник инспекции получал от бизнесменов деньги за свободную езду грузовиков с нарушениями закона. Сейчас он – фигурант уголовного дела.

В рамках расследования он уволен в связи с утратой доверия, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО.