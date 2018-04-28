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Практику Югры по концессионному строительству школ оценили на неделе ГЧП
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школа, первый класс, ранец, парта, портфель (2017) | Фото: gexxxdesign.ru

Практика Югры по концессионному строительству школ представляет интерес для других регионов, решающих аналогичную задачу. Такой вывод сделали участники V Инфраструктурного конгресса "Российская неделя государственного-частного партнерства (ГЧП)", ознакомившись с наработками автономного округа по внедрению "коробочных" решений при создании объектов образования, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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К 2025 г. в Югре должно появиться более 85 тыс. ученических мест – таковы приоритеты государственной программы развития образования. К 2021 г. планируется перевести на односменный режим обучения с 1 по 4-й и 10-11-е классы, к 2024 г. – с 5 по 9-й классы, к 2025 г.– все школьники будут переведены из зданий с износом более 50% и выше в новые школы при односменном 100-процентном переходе на односменный режим обучения, рассказал исполняющий обязанности генерального директора Фонда развития Югры Роман Генкель.

При участии "Сбербанка" правительство Югры разработало и утвердило рекомендуемую форму концессионного соглашения, которая легла в основу так называемого "коробочного" решения банка по финансированию концессионных соглашений о строительстве и эксплуатации школ с возможностью оказания платных услуг, добавил докладчик.

"В планах - утверждение рекомендуемой формы соглашения о муниципально-частном партнерстве, существенных условий соглашения, перечня оборудования, входящего в объект, а также перечень услуг по технической эксплуатации и порядок их оказания", – пояснил Роман Генкель.

Срок реализации концессионного соглашения (соглашения о МЧП) составляет восемь лет, из которых один год – проектирование, два года – строительство и оснащение, пять лет – эксплуатация. При этом концессионер осуществляет техническую эксплуатацию объекта и оказывает дополнительные образовательные услуги: это обязательное условие для концессии. Предоставление основной образовательной услуги остается за муниципальным образовательным учреждением, которому концессионер передает объект в аренду.

Муниципалитету предоставляются субсидии для исполнения концессионного соглашения. Департамент образования и молодежной политики Югры профинансирует 90% от расходов концедента. Обеспечение расходов по технической эксплуатации дополнительно финансирует муниципальное образование за счет собственных средств. Так, в ближайшее время профильный департамент подпишет с администрацией Сургутского района соглашения о предоставлении субсидий по двум одобренным заявкам на строительство школ в поселках Нижнесортымский и Солнечный, после чего будут организованы процедуры заключения концессионного соглашения.

школа, первый класс, ранец, парта, портфель(2017)|Фото: gexxxdesign.ru

Отметим, что новые школы появятся в районах, которые только начинают застраиваться. Об этом на совещании с главами муниципалитетов осенью прошлого года рассказал директор департамента образования и молодежной политики Алексей Дренин. Он обозначил три основных приоритета при строительстве школ.

"Первым приоритетом стало создание образовательных организаций в новых районах, которые начинают застраиваться. Мы проанализировали генпланы застройки муниципалитетов, загруженность близлежащих образовательных организаций, чтобы рассчитать их проектную мощность, чтобы новые объекты частично смогли на себя взять тех детей, которые обучаются в соседних микрорайонах в две смены. Вторым приоритетом было создание организаций взамен тех, в которых высока степень износа зданий. И третьим приоритетом стали организации, создаваемые исключительно для ликвидации второй смены", - сообщил он.

Эксперты "недели ГЧП" сошлись во мнении, что концессионная практика Югры представляет интерес не только для профессиональных участников рынка, но и для других регионов, решающих задачи по строительству новых школ.

Стоит отметить, что по итогам 2017 г. Югра заняла 18-е место в рейтинге субъектов РФ, представленном на V Инфраструктурном конгрессе "Российская неделя ГЧП. Таким образом, округ улучшил свой результат на четыре позиции по сравнению с 2016 г. Среди регионов Уральского Федерального округа Югра занимает второе место, уступая Свердловской области.

"Югра была в числе первых регионов России, которые приняли закон о государственно-частном партнерстве. У нас работает сеть институтов поддержки и развития инвестиций, инвестору предлагается широкий набор мер государственной поддержки. Благодаря этому Югра может разрабатывать и реализовывать на своей территории ГЧП-проекты, в том числе уникальные, не имеющие аналогов в стране", – прокомментировал результаты рейтинга директор департамента экономического развития – заместитель губернатора Югры Павел Сидоров.

В число таких проектов входит создание в Сургуте одного из крупнейших в стране объектов в сфере здравоохраненияЦентра охраны материнства и детства, межмуниципального полигона ТКО, который будет обслуживать поселения Нефтеюганского района, Нефтеюганска, Пять-Яха.

Другие новости по темам: строительство школ в югре, концессия, гчп, сбербанк
28.04.2018 13:01 Мск | Москва | Анна Смирнова
15:01 Екб


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Практику Югры по концессионному строительству школ оценили на неделе ГЧП
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