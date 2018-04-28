Медведев сделал заявление о повышении пенсионного возраста: "Решение придётся принимать"

Решение по вопросу повышения пенсионного возраста так или иначе придется принимать, заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев в интервью программе "Вести в субботу". Кабмин находится на пороге того, чтобы начать обсуждение инициативы на законодательном уровне, сказал он.

Медведев отметил, что решение нужно "принимать аккуратно", "чтобы не разбалансировать пенсионную систему, а с другой стороны, не создать отрицательных настроений среди людей".

"Консультации, конечно, идут, и мы этого никогда не скрывали. И обсуждения идут уже не один год. Экспертиза уже достаточно серьёзная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", - сказал премьер.

Медведев отметил, что ситуация с продолжительностью жизни в стране стала лучше. "И это даёт необходимые основания для того, чтобы к этому вопросу вернуться и принять те или иные решения.", - сказал он.

Как сообщало Накануне.RU, противники повышения пенсионного возраста не раз говорили об отсутствии оснований для увеличения возраста выхода на пенсию.