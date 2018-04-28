В Баку горит небоскреб Trump Tower, который считается одним из пяти высочайших зданий Азербайджана (130 метров).
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Как сообщают местные СМИ, задымление произошло на последнем этаже здания.
Очевидцы сообщают, что пламя охватило с 13 по 20 этажи здания.
Для тушения пожара в бизнес-центре привлечены шесть пожарных расчетов.На место происшествия прибыл глава МЧС АР Кямаледдин Гейдаров.
В Баку горит TRUMP TOWER: https://t.co/4jXx8HEcgC#Баку #Пожар pic.twitter.com/auUJapnqyw— Пятый канал Новости (@5tv) 28 апреля 2018 г.
Здание находится в Баку на пересечении центральных столичных магистралей (проспект Гейдара Алиева, проспект Бабека, улица Юсифа Сафарова).
В марте в Баку при пожаре в наркологическом центре погибли несколько десятков человек.