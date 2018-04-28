Уральские школьницы, которые маршировали по снегу в летней обуви, взяли Гран-при фестиваля

Уральские школьницы, которые участвовали в городском этапе конкурса "Смотры строя и песни" проекта "Сыны и дочери Отечества" в летней одежде, взяли Гран-при фестиваля, показав лучшую строевую подготовку. Девочки состоят в юнармейском отряде "Рысь", который находится в Карпинске, пишет "Вечерний Карпинск". Всего таких отрядов было от города два - школа №2 и №6.

Отряд школы №2 также не отказался от выступления и стал золотым призером конкурса. А отряд "Рысь" школы №6 в октябре этого года поедет в Москву, где пройдет смотр-парад "Марш победителей".

Как ранее сообщала Накануне.RU организатор проекта Ольга Рогулина, детей никто не заставлял выходить именно в летней форме.

Напомним, в минувшую среду в соцсетях появилась фотография школьниц, которые маршировали в летней одежде по снегу. "Когда безумие стало нормой", - писали горожане в комментариях.