На Южном Урале легковушка врезалась в дерево, погибла женщина

В Челябинской области водитель "Daewoo Matiz" не справилась с управлением и врезалась в дерево. В результате ДТП погибла 61-летня женщина, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Авария произошла сегодня рано утром на 36-ом километре автодороги Бишкиль-Варламово. Жительница Кыштыма за рулем "Daewoo Matiz", по предварительным данным, не выбрав безопасную скорость движения, не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и врезалась в дерево.

В результате ДТП женщина-пассажир скончалась до прибытия медиков. Водитель автомобиля доставлена в медицинское учреждение.