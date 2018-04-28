США могут вывести войска с Корейского полуострова

Вашингтон готов обсуждать вывод войск с Корейского полуострова. Как сообщает Infox, глава Пентагона Джеймс Мэттис назвал данный вопрос одним из тех, что будут обсуждаться и с американскими союзниками, и с Северной Кореей.

В настоящее время на юге Корейского полуострова дислоцируется около 28 тысяч американских военнослужащих, которые вместе с армией республики Корея регулярно отрабатывают на учениях действия против КНДР, что вызывает недовольство Севера. Ранее Пентагон неоднократно высказывал разместить в регионе тактическое ядерное оружие.

В тексте принятой лидерами двух государств Пханмунчжомской декларации полное ядерное разоружение полуострова называется общим стремлением Пхеньяна и Сеула. До конца года оба корейских государства планируют подписать мирный договор по итогам войны 1950 – 1953 гг. Для этого, однако, потребуется решить вопрос с ядерным разоружением, для чего, в свою очередь, необходимы переговоры между Пхеньяном и Вашингтоном. Сообщается, что через несколько недель уважаемый верховный руководитель КНДР Ким Чен Ын встретится с президентом США Дональдом Трампом.