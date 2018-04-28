Бывший министр спорта Марий Эл получил срок за злоупотребление полномочиями

Суд вынес приговор бывшему министру спорта республики Марий Эл Сергею Киверину и бывшему директору АУ "Управление спортивных сооружений республики Марий Эл" Александру Лежнину. Их признали виновными в злоупотреблении должностными полномочиями.

Как удалось выяснить в ходе следствия, после ликвидации ОРО "ФК "Спартак" в 2015 году исполняющий обязанности министра спорта республики Киверин, одновременно являющийся вице-президентом местной Федерации футбола, с целью сохранения в республике футбольной команды из опытных игроков, тренеров и других сотрудников, организовал их фиктивное трудоустройство в "Управление спортивных сооружений", но при этом они продолжали тренироваться и участвовать в играх по футболу в составе команды. В результате государственному учреждению был причинен ущерб в сумме свыше 5 млн рублей.

Также было установлено, что летом 2016 года Киверин подписал от имени заказчика - министерства спорта республики Марий Эл - официальные документы, удостоверяющие выполнение подрядчиком работ и их стоимости, которые в действительности не проводились. В результате бюджет республики недосчитался более 2 млн 714 тыс. рублей.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, по уголовному делу был изъят большой объем документов, которые в последующем изучены следователем и исследованы в ходе строительно-технической, экономической и двух почерковедческих экспертиз. Было допрошено 56 свидетелей, а материалы уголовного дела составили девять томов.

Суд вынес свой приговор: Киверину назначено два года лишения свободы условно, Лежнину – штраф в размере 30 тыс. рублей.