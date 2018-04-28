Медведев заявил, что готов и дальше работать там, где будет приносить пользу стране

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что готов и дальше работать на благо России. Об этом он заявил в интервью на телеканале "Россия 1", передает МИА "Россия сегодня".

"Безусловно, я пока не собираюсь уходить отдыхать. Я готов работать и буду работать там, где смогу принести максимальную пользу своей стране", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало Накануне.RU, ранее эксперт выразил мнение, что Медведев может покинуть свой пост, но главные "финансисты", отвечающие за экономическое развитие страны, останутся на своих местах.