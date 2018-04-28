"Шлюмберже" обязали исследовать сточные воды перед сбросом в реку в Тюменском районе

"Технологическая Компания Шлюмберже" должна будет исследовать сточные воды по паразитологическим показателям, исключив сброс в напорный коллектор без проведения непрерывной дезинвазии, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Таково решение принял Ленинский райсуд Тюмени на основании иска прокуратуры, который она подала после проверки заявления жительницы деревни Елань. До этого суд обязал муниципальное унитарное жилищно-эксплуатационное предприятие села Онохино обеззараживать осадки сточных вод от возбудителей паразитарных болезней.

Напомним, ранее "Шлюмберже" оштрафовали на 110 тыс. руб. Прокурорская проверка показала, что организация в Тюменском районе эксплуатирует сооружения Сибирского учебного центра. Сточные воды из него попадают в реку Ушаковка. Компания не использует гарантированные методы дезинвазии, сточные воды на очистных сооружениях учебного центра не исследуются на паразитологические показатели. Некачественная очистка вод может привести к заражению описторхозом рыб, от которых могут заразиться люди.