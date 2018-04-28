В екатеринбургском зоопарке поселилась пара самых редких леопардов в мире

В Екатеринбургском зоопарке поселилась пара самых редких дальневосточных леопардов. Кошки приехали из Северска. Самца зовут Амур, он отличается спокойным и мирным характером, не проявляет агрессии, а самка по имени Шилка близко к себе никого не подпускает, об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского зоопарка

После месячного карантина леопарды поселились в новом доме на экспозиции. Их рацион в зоопарке включает мясо, рыбу, молоко, субпродукты и яйца. В дальнейшем в зоопарке надеются получить потомство от этих редких кошек.

Дальневосточный леопард признан самой редкой кошкой мира, в природе их осталось около 60 особей, занесен в Красную книгу МСОП и Красную книгу России. Увидеть этих редких и необычных животных можно в комплексе вольер "Хищники северных и умеренных широт".