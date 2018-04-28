ЧТПЗ направит 5,46 млрд рублей на выплату дивидендов

ЧТПЗ направит чистую прибыль 2017 года в полном размере и часть чистой прибыли прошлых лет на общую сумму 5,46 млрд рублей на выплату дивидендов по акциям. Соответствующее решение принято на годовом общем собрании акционеров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Размер дивиденда на одну акцию составляет 11,56 рублей.

Акционеры утвердили новую редакцию Устава Общества и одобрили сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.

Также утвержден состав Совета директоров. В него вошли Борис Коваленков, Андрей Комаров, Олег Кустиков, Дина Микрюкова, Олег Селезнев, Александр Федоров, Сергей Янковский.