В МИД РФ обеспокоены возможным обострением ситуации в Палестине

МИД РФ обеспокоено возможностью обострения обстановки в Палестине с учетом планов США перенести посольство в Иерусалим, говорится в комментарии внешнеполитического ведомства.

27 апреля в Газе прошли очередные массовые акции протеста палестинцев "против израильской оккупации и блокады сектора", сообщили в МИДе. Палестинские выступления были вновь жестко пресечены израильской армией, в результате действий которой погибли четверо палестинцев, несколько сотен – пострадали от слезоточивого газа или получили ранения. ВВС Израиля нанесли несколько ударов по объектам движения ХАМАС в секторе.

Всего за время начавшейся 30 марта протестной кампании палестинцев в Газе были убиты 44 человека.

"В Москве глубоко обеспокоены этими трагическими событиями и перспективами дальнейшего обострения обстановки на палестинских территориях, в том числе с учетом озвученного Администрацией США намерения провести в середине мая в Иерусалиме торжественную церемонию, символизирующую начало перевода туда американского посольства из Тель-Авива", - говорится в тексте официального сообщения.

Дипломаты обратились ко всем сторонам конфликта с призывом воздержаться от действий, провоцирующих эскалацию, которая рискует перерасти в полномасштабное силовое противостояние между Газой и Израилем.

"Такое крайне нежелательное развитие событий не только поставило бы под угрозу жизни палестинских и израильских граждан, но и отбросило бы еще дальше назад усилия по созданию условий для налаживания палестино-израильского переговорного процесса на известной международно-правовой основе", - отметили в МИД РФ.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 7 декабря американский президент Дональд Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля и анонсировал перенос в этот город посольства США.

В Министерстве иностранных дел России такое решение было оценено как чреватое подрывом, а то и срывом израильско-палестинских переговоров о создании двух государств.

Инициатива Трампа вызвала реакцию в Палестине: лидеры движения ХАМАС объявили о начале третьей арабской интифады, а глава автономии призвал все государства мира отказаться от признания Израиля независимым государством и признать независимую Палестину в границах 1967 года.

В декабре Генассамблея ООН признала недействительным решение президента США по Иерусалиму.