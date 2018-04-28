Прикамские депутаты попросили Володина ввести прогрессивную шкалу НДФЛ

Депутаты Законодательного собрания Пермского края фракции КПРФ внесли в краевой парламент проект обращения к председателю Государственной думы Вячеславу Володину. Коммунисты просят внести поправки в Налоговый кодекс Российской Федерации в части введения прогрессивной шкалы ставки НДФЛ, передает корреспондент Накануне.RU.

Возврат к прогрессивным ставкам налога на доходы населения прикамские коммунисты называют первым шагом к уменьшению бедности в России. Депутаты в пояснениях к предложенному проекта постановления заксобрания ссылаются на опыт зарубежных стран, максимальные ставки налога (от 35% до 65%) - в развитых странах. В России же при плоских ставках НДФЛ самые богатые с доходом около 1 млн руб. в месяц платят в сумме налогов не более 11-12% от этого дохода.

"Прогрессивная шкала с высокими ставками также в Китае (до 45%), в Бразилии (до 27,5%), в Индии (до 30%). В Китае по этим ставкам облагаются месячные доходы, превышающие (в переводе на рубли) 450000 руб., в Индии - 27000 руб., в Бразилии - 61800 руб. При этом в них установлен и не облагаемый налогом месячный доход. Например, в Бразилии налог не взимается с доходов до 24750 руб. В России же не облагаемый подоходным налогом минимум равен 400 руб. Это примерно в 45 раз ниже, чем в среднем по Европе", - отмечают коммунисты.

Введение прогрессивной шкалы ставок выше 13% в основном коснется около 484,1 тысяч человек, что составляет всего 0,72 процента от общей численности налогоплательщиков, говорится в обращении к Володину.

"Доводы некоторых финансистов о том, что введение прогрессивной шкалы ставки НДФЛ может вызвать рост теневых доходов в высокодоходных сферах (финансово-банковской, добычи и переработки нефти и газа, энергетики, торговли и т.д.) не состоятельны, так как благодаря государственной поддержке финансово-налоговой системы за последние 15 лет резко возрос уровень информационной базы данных налогоплательщиков из числа юридических и физических лиц, многократно возросла программно-технологическая оснащенность и материально-техническая база органов ФНС, Федерального казначейства и Федеральной службы по финансовому мониторингу, вырос профессиональный уровень их сотрудников, создана современная законодательная и нормативная база в налоговой сфере", - отмечают депутаты.

Коммунисты поясняют, что сама по себе плоская шкала, введенная в России, не повлияла на рост собираемости налогов. Поступления по НДФЛ выросли из-за введения в этот период налогообложения доходов военных, сотрудников милиции и ряда других категорий населения.

"Что же касается влияния плоской шкалы на легализацию "черных" доходов, то этого не происходит. Те, кто не платил по ставке 60% в 1992 г., 35% в 1997 - 1998 гг., 20 - 30% в 1999 - 2000 гг., не платят со всех сумм доходов и по ставке 13%. Между тем в других странах состоятельные граждане сполна платят и по более высоким ставкам, достигающим 70%", - пишут коммунисты.

Депутаты считают, что прогрессивная шкала ставок НДФЛ "будет способствовать частичному выравниванию доходов населения".

"Действующая в настоящее время в России плоская шкала налога на доходы физических лиц не соответствует потребностям экономического и социального развития России. Известно, что одним из основных принципов налогообложения является способность к уплате налога, а размер дохода, получаемого налогоплательщиком, характеризует его возможность платить определённый уровень налога", - говорится в пояснениях.

Чтобы обращение было направлено в Госдуму, за него должны проголосовать коллеги из других фракций заксобрания.

Как сообщало Накануне.RU, прогрессивный подоходный налог уже неоднократно обсуждался в Госдуме. Однако поддержки у думского большинства инициатива не нашла.