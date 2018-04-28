В Тюмени на майские праздники перекроют движение автотранспорта

В Тюмени идет подготовка к празднованию 73-ей годовщины Победы в Великой Отечественной войне, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного правительства.

Участие в военном параде наравне с курсантами ТВВИКУ и воинскими подразделениями в пятый раз примут кадеты тюменского президентского кадетского училища (ПКУ). Колонну кадетов возглавит командование училища, за ним проследует знаменная группа и барабанщики. Затем в парадных расчетах пройдут все курсы с одиннадцатого по пятый. К участникам парада предъявляются особые требования: хорошая успеваемость, слаженная строевая подготовка и выправка. В этом году колонна училища станет больше: впервые в праздничном шествии будут участвовать нынешние пятиклассники.

Безопасность дорожного движения обеспечат сотрудники ГИБДД. В связи с репетицией парада ко Дню Победы, 4 и 7 мая с 18.30 до 22.00 в Тюмени будет ограничено движение транспорта по ул. Республики от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев.

Для пропуска пеших колон и спецтехники, на время их прохождения будет ограничено движение: на ул. Ленина от ул. Профсоюзной до ул. Челюскинцев, на ул. Орджоникидзе от ул. Хохрякова до ул. Герцена, на ул. 8-е Марта от ул. Хохрякова до ул. Ленина, на ул. Водопроводной от ул. Хохрякова до ул. Ленина, на ул. Первомайской от ул. Хохрякова до ул. Герцена.

Также движение будет ограничено в День труда. 1 мая на время прохождения пеших колон с 10.00 будет перекрыто движение на ул. Республики от Мельникайте до ул. Орджоникидзе, на ул. Орджоникидзе от ул. Республики до ул. Герцена; с 11.00 на ул. Республики от ул. Мельникайте до ул. Водопроводной.