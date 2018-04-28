В США не верят, что КНДР действительно закрыла свой ядерный полигон

Разведка США сомневается в том, что северокорейский ядерный полигон действительно закрыт. Как сообщает Reuters, деятельность полигона может быть возобновлена "в относительно короткий промежуток времени".

Всего на полигоне Пунгери Северная Корея провела шесть взрывов, в одном случае была испытана водородная бомба. 21 апреля было объявлено о том, что КНДР прекращает ядерные и ракетные испытания, в рамках чего закрывает и ядерный полигон.

Позже появились сведения о том, что полигон был непригоден для дальнейших испытаний, так как после подрыва водородной бомбы обрушилась часть горы и возникла трещиноватость горных пород. В СМИ также появились сообщения, что в результате этого возможно радиоактивное заражение местности.