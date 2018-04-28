США отыгрываются на простых гражданах? Россияне жалуются на работу генконсульства в Екатеринбурге

Среди российских граждан, обращающихся в генконсульство США в Екатеринбурге для оформления документов на получение американской визы, наблюдается недовольство.

Ввиду сокращения численности персонала после событий августа 2017 года, американское дипломатическое представительство испытывает трудности в работе визового отдела. По данным источника Накануне.RU в дипломатических кругах Урала, в первом квартале 2018 года численность выдаваемых визовых документов сократилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным показателем в 2017 году. "В результате низкой эффективности работы визового отдела граждане России, заплатившие пошлину на получение визы (цена варьируется от 140 до 190 долларов США), в течение длительного периода времени (от 4 до 6 месяцев) находятся в очереди на собеседование", - утверждает источник.

На интернет-форумах и в социальных сетях россияне, обсуждая ситуацию, довольно негативно реагируют на действия американской стороны. По прогнозам, ситуация станет только хуже, и в период с мая по июнь выдача некоторых категорий виз США будет прекращена в связи с сопровождением проживания в РФ болельщиков Мексики (с гражданством США). "Используя данное обстоятельство, американская сторона пытается оказать давление на Правительство России с целью получения дополнительных мест в штате американской дипломатической миссии", - отмечает источник.

Здесь стоит отметить, что в качестве приоритетов в работе американской стороной выделены отделы, отвечающие за политические вопросы и программы "публичной дипломатии". По данным наших собеседников в дипломатических кругах, несмотря на нехватку персонала, сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге продолжают осуществлять деятельность, направленную на сбор информации по так называемым "чувствительным" для России аспектам, а также на установление контактов среди специалистов в различных областях в целях получения тенденциозной информации по интересующим вопросам.

Получается, что консульство США отыгрывается на простых гражданах России, возможно, даже сознательно тормозя работу по выдаче виз.

"Несмотря на сокращение численности персонала, американские дипломаты продолжают активно осуществлять деятельность, выражающуюся в контактах с представителями антироссийских НКО и оппозиционных структур, в то время, как согласно нормам международного права, деятельность генконсульства по выдаче виз предусматривается в качестве основной функции иностранного дипломатического учреждения. Ввиду справедливого сокращения численности персонала, вызванного агрессивными действиями США в отношении российских дипломатов в августе 2017 года, американская дипмиссия в России, судя по всему, демонстративно нарушает права российских граждан, а также не справляется с исполнением своих функциональных обязанностей. Оплатив значительную сумму денежных средств, лица, обращающиеся за получением визы, подолгу не могут попасть на собеседование, что наносит существенный ущерб их планам", - говорит наш источник.

В генконсульстве существует упрощенная процедура получения виз для лиц, представляющих интерес для американцев, в то время как остальные вынуждены ожидать своей очереди длительный промежуток времени. И несмотря на явную неспособность обработать поступающее количество заявок на получение визы, американское дипломатическое учреждение в Екатеринбурге продолжает собирать пошлину за оформление необходимых документов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что из России высылают двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.