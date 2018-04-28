США отыгрываются на простых гражданах? Россияне жалуются на работу генконсульства в Екатеринбурге

в этот день
28.04.18
13:49
В Екб.15:49
Олигарха Козицына, снесшего телебашню, требуют лишить звания Почетного гражданина
Суд вынес приговор по новому делу уральского экс-прокурора Карпова
Производитель артиллерийских систем в Перми сокращает 800 человек
Главное
За 17 лет из России незаконно вывезли более $430 млрд

Тема дня
Пханмунчжомская декларация: КНДР проскочила окно для возможного удара США Межкорейский саммит без преувеличения стал главным дипломатическим событием недели. Подготовка к мероприятию шла давно, высокопоставленная делегация Севера посетила церемонию открытия Олимпийских Игр в южнокорейском Пхёнчхане, после этого интенсивная работа по подготовке визита Ким Чен Ына не прекращалась. В результате сегодня впервые глава КНДР ступал на другую сторону 38-й параллели.
28.04.2018
политика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
27.04.2018
от издателя  |  добавить комментарий


В преддверии кадровых перестановок После официального вступления в должность, 7 мая, Владимир Путин уже на следующий день озвучит приоритеты во внутренней политике России. И тогда начнутся кадровые перестановки в федеральных структурах власти. Со вступлением в новый большой политический цикл ожидаются кадровые изменения и в субъектах, при этом некоторые региональные управленцы уже готовятся "мигрировать" в Москву.
28.04.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
В России завершился тест на знание Великой Отечественной войны
Десять депутатов свердловского ЗакСО под прицелом прокуратуры. Стали известны фамилии
Полиция сочла "правонарушением" цитату Ленина на пикете новосибирских активистов
Главы МИД G7 подготовили "жесткое" заявление в адрес России
В России вслед за Google перестал открываться YouTube
"Установка памятника Ельцину на "Аллее правителей" - плевок в душу народа"
Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин приняли Пханмунчжомскую декларацию
В США не верят, что в Россию попали американские "Томагавки"
Голосование
Что сделать с "РусАлом"?

Национализировать

Продать пакет акций государству

Просто помочь финансово

Устранить от контроля Дерипаску

Ничего - пусть сам разбирается


Результаты 385

США отыгрываются на простых гражданах? Россияне жалуются на работу генконсульства в Екатеринбурге
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

(2004) |

Среди российских граждан, обращающихся в генконсульство США в Екатеринбурге для оформления документов на получение американской визы, наблюдается недовольство.
Читайте также:

Ввиду сокращения численности персонала после событий августа 2017 года, американское дипломатическое представительство испытывает трудности в работе визового отдела. По данным источника Накануне.RU в дипломатических кругах Урала, в первом квартале 2018 года численность выдаваемых визовых документов сократилась более чем на 20% по сравнению с аналогичным показателем в 2017 году. "В результате низкой эффективности работы визового отдела граждане России, заплатившие пошлину на получение визы (цена варьируется от 140 до 190 долларов США), в течение длительного периода времени (от 4 до 6 месяцев) находятся в очереди на собеседование", - утверждает источник.

На интернет-форумах и в социальных сетях россияне, обсуждая ситуацию, довольно негативно реагируют на действия американской стороны. По прогнозам, ситуация станет только хуже, и в период с мая по июнь выдача некоторых категорий виз США будет прекращена в связи с сопровождением проживания в РФ болельщиков Мексики (с гражданством США). "Используя данное обстоятельство, американская сторона пытается оказать давление на Правительство России с целью получения дополнительных мест в штате американской дипломатической миссии", - отмечает источник.

Здесь стоит отметить, что в качестве приоритетов в работе американской стороной выделены отделы, отвечающие за политические вопросы и программы "публичной дипломатии". По данным наших собеседников в дипломатических кругах, несмотря на нехватку персонала, сотрудники генконсульства США в Екатеринбурге продолжают осуществлять деятельность, направленную на сбор информации по так называемым "чувствительным" для России аспектам, а также на установление контактов среди специалистов в различных областях в целях получения тенденциозной информации по интересующим вопросам.

Получается, что консульство США отыгрывается на простых гражданах России, возможно, даже сознательно тормозя работу по выдаче виз.

"Несмотря на сокращение численности персонала, американские дипломаты продолжают активно осуществлять деятельность, выражающуюся в контактах с представителями антироссийских НКО и оппозиционных структур, в то время, как согласно нормам международного права, деятельность генконсульства по выдаче виз предусматривается в качестве основной функции иностранного дипломатического учреждения. Ввиду справедливого сокращения численности персонала, вызванного агрессивными действиями США в отношении российских дипломатов в августе 2017 года, американская дипмиссия в России, судя по всему, демонстративно нарушает права российских граждан, а также не справляется с исполнением своих функциональных обязанностей. Оплатив значительную сумму денежных средств, лица, обращающиеся за получением визы, подолгу не могут попасть на собеседование, что наносит существенный ущерб их планам", - говорит наш источник.

В генконсульстве существует упрощенная процедура получения виз для лиц, представляющих интерес для американцев, в то время как остальные вынуждены ожидать своей очереди длительный промежуток времени. И несмотря на явную неспособность обработать поступающее количество заявок на получение визы, американское дипломатическое учреждение в Екатеринбурге продолжает собирать пошлину за оформление необходимых документов.

Как сообщало Накануне.RU, недавно стало известно, что из России высылают двух сотрудников генконсульства США в Екатеринбурге.

Другие новости по темам: США, генконсульство, Екатеринбург
28.04.2018 12:15 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:15 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

США отыгрываются на простых гражданах? Россияне жалуются на работу генконсульства в Екатеринбурге
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+