Московское ГУП будет ввозить мусор на полигон "Скоково" в Ярославской области до конца года

Экспертная группа по мониторингу экологической ситуации на полигоне "Скоково" в Ярославской области ознакомилась с договором на ввоз ТБО из Москвы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства области.

Это было одним из главных требований общественников, говорится в сообщении.

"Копия договора у меня на руках. В нем оговорены сроки перевозки: с 17 апреля до 31 декабря 2018 года. Также оговорен объем ввозимых отходов – не более 320 тонн в сутки. Это порядка 64 тысяч тонн за время действия договора", - рассказала руководитель экспертной группы Сахиба Калаева.

Мусор в Ярославскую область завозит пока только одно предприятия - московское ГУП "Экотехпром". Другие столичные предприятия в настоящее время оценивают экономическую целесообразность транспортировки ТБО из Москвы. Всего в регион до конца года могут привезти не более 200 тыс. тонн отходов.

Напомним, ранее в Подмосковье выбрали компании, которые займутся вывозом и обработкой мусора.

Как сообщало Накануне.RU, в марте жители подмосковных городов начали массовые протесты против действующей системы по обращению с отходами. Митинги проходят в Волоколамске, Клине, Коломне, Дмитрове, Серпухове и других городах.

Ситуация с протестами обострилась, когда после выброса свалочного газа в больницу в Волоколамске с подозрением на отравление попали более 50 детей и взрослых.