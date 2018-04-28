В Екатеринбурге снесли незаконно построенный дом

В Екатеринбурге на улице Ангарской, 39 снесли незаконно построенный многоквартирный дом. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе УФССП по Свердловской области, застройщик пытался выдать четырехэтажное здание за частный дом для своей семьи.

Администрация Екатеринбурга обратилась в суд после жалоб соседей. Хозяин нелегальной постройки утверждал, что это здание – индивидуальный дом для его семьи. Однако по заключению экспертов дом признан многоквартирным: каждый этаж разделен на 29 помещений, выходы из квартир выполнены в общий коридор на единую лестничную площадку. Кроме того установлено, что застройщик заранее предусмотрел возможность размещения в каждой из квартир индивидуальных санузлов.

Помимо этого, в жилом доме нарушены нормы пожарной безопасности.

Площадь незаконной постройки составляет 280 кв. м.

Судебный пристав выставил застройщику требование об исполнении судебного решения в части сноса здания. Однако тот долгое время не приступал к его исполнению. В итоге под контролем судебных приставов и сотрудников прокуратуры дом снесли принудительно, а стоимость работ по демонтажу будет взыскана с должника.