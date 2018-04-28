В Екатеринбурге будет перекрыта часть набережной из-за замены плитки

В Екатеринбурге по проспекту Ленина от улицы Максима Горького до набережной Рабочей молодежи будет перекрыто движение пешеходов из-за замены плитки. Рабочие приступят к перекладке пешеходной зоны 3 мая, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Согласно документации, которая размещена на портале госзакупок, работы будет выполнять компания "Лев" из посёлка Горный Щит. Их цена - 23,1 млн руб. Закончить все работы должны до 1 июня.

Будет произведена замена уличного покрытия, канализационных люков и бортовых камней. Обустройство газонов тоже входит в планы.