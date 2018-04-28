Посольство РФ проверяет информацию о задержании в Египте 17 россиян с детьми

Российское посольство в Каире приступило к проверке информации о задержании на территории Египта 17 уроженцев Дагестана, среди которых девять несовершеннолетних детей.

Как сообщили в диппредставительстве, поступило заявление от родственников.

"Есть заявление от наших соотечественников о задержании российских граждан, которые находятся здесь в Египте с целью обучения, и их детей. Мы выясняем все обстоятельства случившегося, Москва проинформирована, ожидаем от египетской стороны разъяснений по поводу произошедшего и обстоятельств их задержания, если оно имело место быть", – передает ТАСС сообщение дипмиссии.