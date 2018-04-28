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Танки, немцы, влюбленный сотрудник НКВД и Сталин на Красной площади Успев на смотр, они не выиграют марафон, не получат тендер от государства себе в карман, это не победа в конкурсе, а вклад в общее дело, можно сказать, что впервые в современном кино мы видим такой мотив у главных героев. Именно поэтому многие обрушились с серьезной критикой на фильм в "несерьезном" жанре. Но это неважно, ведь танки грязи не боятся.
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Новости
28.04.2018 11:57 Мск (13:57 Екб)
общество | Тюменская область
Минус 60 тысяч: прокурор Тюменской области отчитался о доходах
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прокурор Тюменской области Владимир Владимиров (2012) | Фото: Накануне.RU

Сотрудники прокуратуры Тюменской области отчитались о доходах. Доход главы надзорного ведомства Владимира Владимирова по сравнению с прошлогодним практически не изменился, передает корреспондент Накануне.RU.
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Прокурор региона задекларировал доход в 3 млн 165 тыс. 419 руб. Владеет он квартирой площадью в 94,2 "квадрата", в пользовании – жилье площадью 107,7 кв. м. Оба объекта – в России. В автопарке - "Honda CR-V" 2014 г. выпуска.

Супруга Владимирова отчиталась о доходе в 1 млн 141 тыс. 447 руб. В собственности – дачный участок в 51,6 кв. м и земля площадью в 1 тыс. 200 "квадратов". В пользовании – квартира в 94,2 "квадрата". В гараже у жены прокурора – "Опель мокка" 2013 г.в.

Напомним, за 2016 г. Владимиров заработал 3 млн 228 тыс. 546 руб. Супруга отчиталась о доходах в 4 млн 387 тыс. руб., из которых 3 млн 304 тыс. руб. – выходное пособие.

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28.04.2018 11:57 Мск | Тюмень | Михаил Лукашкин
13:57 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.04.2017 16:04 Мск
Прокурор Тюменской области отчитался о доходах: заработал 3,2 миллиона








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Минус 60 тысяч: прокурор Тюменской области отчитался о доходах
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