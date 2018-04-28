Минус 60 тысяч: прокурор Тюменской области отчитался о доходах

Сотрудники прокуратуры Тюменской области отчитались о доходах. Доход главы надзорного ведомства Владимира Владимирова по сравнению с прошлогодним практически не изменился, передает корреспондент Накануне.RU.

Прокурор региона задекларировал доход в 3 млн 165 тыс. 419 руб. Владеет он квартирой площадью в 94,2 "квадрата", в пользовании – жилье площадью 107,7 кв. м. Оба объекта – в России. В автопарке - "Honda CR-V" 2014 г. выпуска.

Супруга Владимирова отчиталась о доходе в 1 млн 141 тыс. 447 руб. В собственности – дачный участок в 51,6 кв. м и земля площадью в 1 тыс. 200 "квадратов". В пользовании – квартира в 94,2 "квадрата". В гараже у жены прокурора – "Опель мокка" 2013 г.в.

Напомним, за 2016 г. Владимиров заработал 3 млн 228 тыс. 546 руб. Супруга отчиталась о доходах в 4 млн 387 тыс. руб., из которых 3 млн 304 тыс. руб. – выходное пособие.