В ДНР восстановлена украинская мобильная связь

Работа украинского мобильного оператора Vodafone на территории ДНР возобновлена. Об этом заявил министр связи ДНР Виктор Яценко.

"По поручению главы ДНР Александра Захарченко и при поддержке нашего уполномоченного представителя на Минских переговорах Дениса Пушилина нам наконец удалось согласовать приезд технических специалистов компании Vodafone в республику", - сказал Яценко.

По его словам, восстановительные мероприятия велись два месяца.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, украинская мобильная связь пропала в ДНР 11 января из-за повреждения кабеля в районе прифронтовой Еленовки. После этого жители начали массово переходить на республиканский оператор мобильной связи - "Феникс". По состоянию на конец марта число абонентов "Феникса" выросло почти в два раза - с 600 тыс. до 1,2 млн при общей численности населения ДНР 2,3 млн.

С 1 апреля "Феникс" в три раза снизил стоимость звонков на стационарные номера.