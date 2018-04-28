На Ямале бывшие директор и главбух "ТоргСинтеза" отправятся в колонию за налоговый долг в 28 миллионов

Городской суд Салехарда вынес приговор бывшим гендиректору и главбуху компании "ТоргСинтез" за "налоговый" долг в 27,7 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе генеральной прокуратуры РФ.

Гендиректор получил два, главбух – четыре года в колонии общего режима. Бывший руководитель взят под стражу в суде, бывшему финансисту разрешено дождаться 14-летия ребенка, а потом уже отбыть наказание.

Напомним, сотрудники компании в 2012-14 гг. договорились и не стали платить налоги. Общая сумма долга составила в итоге 27,7 млн руб. Расследование дела осложнялось тем, что в своей "работе" сотрудники "ТоргСинтеза" использовали "фирмы-однодневки", а также своих друзей и близких.