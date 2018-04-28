В Калининградской области погиб 11-летний мальчик из-за взрыва мины на бывшем воинском полигоне

В Калининградской области возбуждено уголовное дело по факту взрыва на бывшем воинском полигоне, в результате которого погиб 11-летний мальчик, сообщили Накануне.RU в управлении СКР по региону.

Дело расследуется по статье "причинение смерти по неосторожности".

По данным следствия, 27 апреля пятеро детей, играя на территории бывшего воинского полигона в поселке Корнево-1 Багратионовского городского округа, обнаружили минометную мину, в которую слали кидать камнями. "Мина сдетонировала. По уточненным данным, в результате взрыва 11-летний житель поселка Корнево-1 погиб на месте", - говорится в сообщении.

Кроме того, осколочные ранения получили две девочки 2007 и 2012 года рождения. В настоящее время они госпитализированы в детскую областную больницу.

Следствие устанавливает все обстоятельства, приведшие к трагическим последствиям.