Платежная система Qiwi пострадала из-за попыток блокировки Telegram

Электронная платежная система Qiwi столкнулась со сложностями в работе из-за действий Роскомнадзора по блокировке Telegram.

Как отмечается в сообщении Qiwi, многие ее пользователи испытывали трудности при входе в аккаунты. "На этой неделе и наши пользователи почувствовали на себе последствия блокировок IP-адресов Google, из-за которых на нашем сайте не работала ReCaptcha, благодаря которой мы обеспечиваем безопасность входа для наших клиентов. В результате многие пользователи столкнулись с проблемами при попытке доступа в свои аккаунты", - сообщает компания.

"Деятельность надзорного органа сейчас напоминает слона в посудной лавке: от этих блокировок страдают все, кроме Telegram", - подчеркивается в сообщении.

Qiwi заявляет, что выступает за свободный Рунет и против цифрового неравенства и любого ограничения доступа пользователей в интернет. "Мы считаем, что в эпоху цифровизации необходим рациональный диалог между государством и бизнесом для поиска баланса между безопасностью и развитием инновационных технологий. Мы считаем, что любые решения, ограничивающие развитие технологий, должны приниматься с учетом реалистичности их выполнения и оценкой последствий для добросовестного бизнеса", - заявляет компания.

Компания надеется, что ситуация с попытками блокировки Telegram станет показательной для всех и что "будут сделаны соответствующие выводы о рациональности ввода запретов и блокировок там, где они невозможны по своей природе и мешают прогрессу".

Напомним, с 16 апреля Роскомнадзор начал блокировать Telegram. Претензия властей состоит в том, что мессенджер не передал ключи для дешифровки переписки пользователей из России. Роскомнадзор блокирует VPN и прокси-сервисов, которые предоставляют доступ к мессенджеру в России, при этом сам Telegram продолжает работать у многих пользователей.

В черный список организации попали миллионы IP-адресов, в том числе компаний Amazon и Google, что создало проблемы в работе ряда сайтов.

Ранее сообщалось, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных сайтов ip-адреса "Яндекса", Twitter, "ВКонтакте", Facebook, Microsoft и "Одноклассников". Также в список попали адреса Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet.