Поселения Соликамского района Прикамья войдут в городской округ

Земское собрание Соликамского района внесло в заксобрание Пермского края законопроект о преобразовании поселений района путем их объединения с городским округом, передает корреспондент Накануне.RU.

В состав городского округа войдут Басимское, Касибское, Тюлькинское, Краснобережное, Родниковское и Половодовское сельские поселения.

"Преобразование сельских поселений, входящих в состав Соликамского муниципального района, путем соединения с Соликамским городским округом позволит упростить систему муниципального управления, сделать ее более понятной для населения, обеспечить эффективное решение наиболее значимых задач, снизить расходы на содержание аппарата муниципального управления, повысить ответственность руководителя органа местного самоуправления, наделив его соответствующими финансовыми ресурсами", - говорится в пояснительной записке проекта.

Законопроект будет рассмотрен на майском заседании заксобрания.

Напомним, в Прикамье объединительные процессы идут также в Кизеле, Гремячинске, Горнозаводске, Чайковском, Краснокамске и Оханске.